Sprengstoffalarm an deutschem Hafen! Kreuzfahrtschiff evakuiert

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Wegen eines Sprengstoffalarms hat die Polizei ein in Kiel liegendes Kreuzfahrtschiff teilweise evakuiert. Es handelt sich um die "Mein Schiff Relax".

Von André Klohn und Bastian Küsel-Kanbach

Kiel - Aufregung im Norden! Wegen eines Sprengstoffalarms hat die Polizei am Nachmittag ein in Kiel liegendes Kreuzfahrtschiff teilweise evakuiert.

Die "Mein Schiff Relax" musste am Mittwoch wegen eines Sprengstoffalarms teilweise evakuiert werden.
Die "Mein Schiff Relax" musste am Mittwoch wegen eines Sprengstoffalarms teilweise evakuiert werden.  © Florian Sprenger

Gegen 13 Uhr sei eine Lieferung mit vier Paletten Ladung am Schiff "Mein Schiff Relax" eingetroffen, woraufhin Sprengstoff-Detektoren ausgelöst hätten, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Sprecherin von "TUI Cruises" sprach gegenüber TAG24 von einer "Unregelmäßigkeit, die einer weitergehenden Überprüfung bedurfte".

Die Backbordseite, wie die linke Seite eines Schiffs bezeichnet wird, sei anschließend evakuiert worden. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet. 

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Der Bereich um den Ostseekai, an dem das Schiff liegt, sei gesperrt worden, sagte die Polizeisprecherin. Experten des Kampfmittelräumdienstes seien vor Ort.

"Außerhalb des gesperrten Bereiches besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit", hieß es. Der Verkehr vor dem Terminal wurde umgeleitet.

Laut der Sprecherin von "TUI Cruises" gab es mittlerweile Entwarnung. Der Check-in der Passagiere ist demnach wieder angelaufen.

Erstmeldung: 15.28 Uhr, aktualisiert: 15.36 Uhr

Titelfoto: Florian Sprenger

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