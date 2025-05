Kreuzfahrt endet tödlich: Mordverdacht nach Junggesellenabschied

Southampton (Vereinigtes Königreich) - Auf einem Kreuzfahrtschiff schlug eine ausgelassene Feierstimmung plötzlich in Entsetzen um. An Bord eskalierte ein Junggesellenabschied und ein 60-Jähriger kam ums Leben.

An Bord der MSC Virtuosa sollten mehrere Junggesellenabschiede gefeiert werden, doch dann kam es anders. © ADRIAN DENNIS AFP

Was als eine entspannte Mini-Kreuzfahrt geplant war, sollte tragisch enden: Nur wenige Stunden nach dem Ablegen des Kreuzfahrtschiffes MSC Virtuosa kam es am Samstagabend an Bord zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Ein 60-jähriger Mann verstarb, wie "Daily Mail" berichtet.

Das Schiff war gerade auf dem Weg von Southampton nach Brügge, als sich der Vorfall ereignete. Da sich die MSC Virtuosa noch in britischen Gewässern befand, kehrte sie sofort nach Großbritannien zurück.

Die Polizei verhaftete nach der Rückkehr einen 57-jährigen Mann aus Exeter wegen Mordverdachts. Laut "Daily Mail" soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Freund des Opfers handeln. Er befindet sich weiterhin in Gewahrsam.

Die Angehörigen des Opfers wurden informiert und fanden Unterstützung bei Polizeibeamten.