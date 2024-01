Kulturhauptstädte Europas: Darum müsst Ihr diese drei Städte 2024 gesehen haben!

In Bodø in Norwegen, Tartu in Estland und Bad Ischl in Österreich ist das neue Jahr ehrgeizig gestartet. Sie sind Kulturhauptstädte Europas 2024.

Von Uwe Blümel

Europa - In Bodø in Norwegen, Tartu in Estland und Bad Ischl in Österreich ist das neue Jahr 2024 mit einer ehrgeizigen Verpflichtung gestartet. Diese drei Orte wurden jeder für sich in diesem Jahr als "Europäische Kulturhauptstadt" gekrönt. Das Trio hat sich viel vorgenommen, was eine Reise lohnt: Mittsommer-Fest, Sauna-Debattenfestival oder Alpen-Ausstellungen. Jetzt habt Ihr die Qual der Wahl - soll's nach Bodø, Tartu oder Bad Ischl gehen? Oder gleich in alle drei Kulturhauptstädte nacheinander?

Bad Ischl Salzkammergut | Österreich

Bad Ischl mit der Esplanade am Fluss Traun und dem legendären Café Zauner. © IMAGO/imageBROKER/Wolfgang Weinhäupl

Conchita Wurst (35) tritt in Bad Ischl auf. © dpa/Joerg Carstensen

Das österreichische Bad Ischl im Salzkammergut ist vor allem als Kurort bekannt. Hier verbrachten schon Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Sisi ihre Sommer und verlobten sich in der Kaiserlichen Villa. Auch Komponisten wie Johannes Brahms, Anton Bruckner und Johann Strauss schrieben sich ins Stadtbuch ein. Jetzt will die Kleinstadt auch über das jährliche Lehár Festival hinweg mit kulturellen Akzenten auftrumpfen und sich ein wenig vom Habsburger Klischee befreien. Mit dem Salzkammergut wird erstmals eine ländliche Region europäisches Kulturzentrum. Die erste offizielle Eröffnung des Kulturhauptstadt-Jahres steigt am 20. Januar in Bad Ischl mit einer großen Show: Tom Neuwirth alias ESC-Siegerin Conchita Wurst (35), die übrigens aus dem Salzkammergut stammt, wird gemeinsam mit Rapperinnen und einem tausendstimmigen Jodler-Chor bei einem Eröffnungskonzert auftreten. Danach stehen das ganze Jahr über mehr als 300 Veranstaltungen auf dem Programm - viel Potenzial für unvergessliche Erlebnisse. Für das Kulturhauptstadtjahr haben sich übrigens 23 kleinere Gemeinden um Bad Ischl herum inmitten der Alpenseen der Bundesländer Oberösterreich und Steiermark zusammengeschlossen. Einer der Höhepunkte im Sommer ist das Projekt "Salzkammer(sc)hall" mit den Prangerschützen. Dabei soll ein akustisches Relief der gesamten Region erstellt werden. Diesen Schuss sollte man gehört haben. Reisetipp: Bad Ischl liegt nur eine knappe Autostunde von Salzburg entfernt. Mit der Kulturcard 2024 (Preis: 49 Euro) gibt es das ganze Jahr über Ermäßigungen bis zu 50 Prozent in Museen, bei Konzerten und Ausstellungen.

Bodø | Norwegen

Blick auf die Marina von Bodø mit dem Kulturzentrum Stormen. © IMAGO/Pond5 Images

Die Stadt wirbt mit spektakulären Formen für das diesjährige Kulturspektakel. © PR

Bodø ist die "Hauptstadt" Nordlands und die erste "Europäische Kulturhauptstadt" nördlich des Polarkreises. Doch die Gemeinde will nicht nur mit atemberaubender arktischer Natur punkten. Denn hier kann man einen arktischen Kultur-Boom erleben. Auf dem Kulturkalender 2024 stehen dafür über Tausend Aufführungen, Veranstaltungen, Konzerte und Kunstausstellungen. Das Kulturjahr beginnt am 3. Februar mit einer Eröffnungszeremonie auf der schwimmenden Bühne am Yachthafen im Stadtzentrum. Nach der Show steigt die "Europäische Kulturnacht". Offiziell weiht Königin Sonja von Norwegen (86) das Festjahr im Kulturzentrum Stormen ein. Das hat seinen Namen nicht von ungefähr. Übersetzt heißt es Sturm - und der bläst in Bodø mal kräftig, mal sehr kräftig. Das modernistische Stormen ist eine Kombi aus Konzerthalle und Bibliothek. Letztere zählt laut Wired Magazin übrigens zu den zehn schönsten Bibliotheken der Welt. Das Bodø-Museum verwandelt sich zudem das ganze Jahr über in ein Sami-Museum, wo man auch Joik hören kann - eine der ältesten Gesangstraditionen Europas. Man kann tief in die reichhaltige Kultur der hier einheimischen Samen eindringen, Norwegens Ureinwohner. Garniert wird das Kulturjahr mit ganz viel Natur. Im Sommer will die Sonne nicht unter und in den Polarnächten der dunklen Winter nicht aufgehen. Dafür gibt's herrliche Polarlichter. In der Umgebung kann man stundenlang wandern. Nehmt doch mal an einer sogenannten Geopoesie-Tour teil, bei der beim Wandern Gedichte und Geschichten gelesen werden. Und probiert unbedingt Stockfisch - getrockneter Kabeljau oder anderer Dorsch. Dem Stockfisch wurde hier sogar eine eigene Oper gewidmet. Die kann man auszugsweise bei einem Festessen genießen. Man weiß gar nicht, wie gut Stockfisch schmeckt, wenn man ihn noch nie probiert hat. Reisetipp: Auf den Kreuzfahrten "Norwegen mit Lofoten & Nordkap" macht die AIDAbella auch einen Tag lang in Bodø fest (zum Beispiel auf der 14-Tage-Reise ab 26. Mai ab/an Kiel ab 2015 Euro p. P.).

Tartu | Estland

Tartu zeigt sich dieses Jahr als Kulturmetropole. © 123RF/klug

Sogar Sting wird am 10. Juni auf dem Tartu Song Festival "Grounds" mit einem Sonderkonzert "My Songs" auftreten. © Imago/UPI Photo

Die Hauptstadt Tallin direkt an der Ostsee kennen viele schon. Doch Tartu? Als Kulturhauptstadt will die alte Universitäts- und Hansestadt dieses Jahr zeigen, dass in ihr das kulturelle Herz des kleinen Baltenstaats schlägt. Immerhin ist sie mit 1,2 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes.

Unter dem Motto "Arts of survival" (Künste des Überlebens) sollen über 1 000 Veranstaltungen Besucher nach Tartu locken. Eröffnet wird das Festjahr am 26. Januar. Einer der Höhepunkte im Sommer wird das Kuss-Event "Kissing Tartu" mit einem - so versprechen es die Organisatoren - "noch nie dagewesenen Massenküssen" sowie das Sauna-Debattenfestival "Naked Truth". Im April bringen die lokalen Künstlerkollektive Reivkom und Black Box zeitgenössische Rave-Kultur in die Stadt. Am 12. Juli wird inmitten der Wälder von Mooste im Dorf Säkna das Scheunenfest XXVI gefeiert - authentisch wie seit 26 Jahren.

Am 4. und 5. Mai singt beim Festival Koidukoor der Chor der Morgenröte. Es gibt Lauschwanderungen und ein Klangcamp, bei dem in einer weltweiten Live-Übertragung Klänge der estnischen Landschaft im Morgengrauen übertragen werden. Naturfans können am 22. Mai bei Vollmond an romantischen Kanufahrten im Fackelschein teilnehmen. Einmal im Monat gibt es zudem sogenannte Zweisamkeitswanderungen für Paare: Erkundet die Wanderwege in Südestland und stärkt Euch dabei gleichzeitig die Bindung zwischen sich und Ihrem Partner! Reisetipp: Flüge von Berlin nach Tallinn gibt's ab 113 Euro, dann weiter mit dem Zug zwei Stunden nach Tartu (Tickets: ab 8 Euro). Vom gemütlichen "Villa Margaretha Boutique-Hotel" im Jugendstil (DZ ab 60 Euro) ist man in fünf Minuten im historischen Zentrum.

Und nächstes Jahr ist Chemnitz dran

Der "Nischel" steht nächstes Jahr im Mittelpunkt der Kulturhauptstadt Chemnitz. © Kristin Schmidt