Kurzentschlossene aufgepasst: In diesen Ländern könnt ihr dieses Jahr günstig Urlaub machen

Inseln wie Symi in Griechenland werden auch diesen Sommer wieder viele Reisende aus Deutschland anziehen. © 123RF/perekotypole

Denn die zahlenaffinen Staatsdiener vom Rhein haben in einer Liste aufgezählt, in welchen europäischen Ländern der Besuch von Gaststätten und Hotels dieses Jahr besonders günstig sind. Aber auch, um welche Destinationen ihr bei knappem Geldbeutel besser einen Bogen macht.

Demnach schneiden besonders die Länder in Südeuropa aus Sicht deutscher Urlauber besonders günstig ab.

So sind in Albanien, der Türkei, Bulgarien und Rumänien die Preise in der Gastronomie zwischen 40 und 60 Prozent günstiger als in der Bundesrepublik!

Auch Ungarn, Portugal oder Griechenland sind mit einer Minus-Differenz von bis zu 20 Prozent als Reiseziele attraktiv.

Und: Spanien (-17,5 Prozent), Kroatien (-16,8 Prozent) und Italien (-4,9 Prozent) können ebenfalls mit günstigeren Preisen aufwarten.

Hier kommt es allerdings sehr auf die Nachfrage in der Region an, in der gebucht wird.