Mit Frau und Kind im Wohnmobil unterwegs: Dann packt Fabian der Entwickler-Eifer!

Schwäbisch Hall/Chemnitz - Ein Weltenbummler aus Schwaben hat eine neue App geschrieben, die das Reisen schöner macht. Sein "Trackiwi" speichert jede Bewegung auf Tour. So kann der Nutzer noch Jahre später jede Straße, jeden Weg nachvollziehen - "exakt und mit allen Übernachtungsorten", sagt Fabian Schreiber (36).

35.000 Kilometer Welt erkundeten die Sachsen-Schwaben, vor allem in Portugal. Sie lernten viele interessante Menschen kennen, "die meistens auf uns zukamen". Und sie erlebten die Macken der Technik.

Geboren in Chemnitz (Sachsen), gründete der Tüftler schon als Schüler in Backnang eine eigene Firma und startete durch mit Webdesign. Mit seiner Partnerin Mari (31), teilte Fabian Schreiber das minimalistische Leben und den Drang zum Reisen. " YouTube -Videos anderer Globetrotter machten ein neues Leben real."

Fabian Schreiber (36) entwickelte einen Touren-Tracker auf Reisen. © Fabian Schreiber (privat)

Inzwischen hat das Paar ein Kind (1) und auf einem Bauernhof in Waldenburg im Hohenlohekreis wieder eine Bleibe. Doch die Winter wollen sie weiter im Wohnmobil leben, zuletzt in Griechenland, Ende 2024 in Portugal.

Auf einer der langen Touren kam Fabian Schreiber die Idee mit dem Rückwärts-Routenplaner. Sein "Trackiwi" zeichnet jede Bewegung auf. Solange die Nutzer Mitglieder sind, bleiben die Daten erhalten und können jederzeit geöffnet werden, "um in Reiseerinnerungen zu schwelgen". Als Diebstahlssicherung funktioniert der Tracker auch.

Die App gibt es für IOS und Android. Der GPS-Tracker kostet 149 Euro, die Mitgliedschaft 60 Euro im Jahr inklusive Sim-Karte.

Bestellungen unter trackiwi.com. Wer mehr über die Touren erfahren möchte: "Schüttelberts Reisen" auf Instagram.