Per Auto in den Urlaub: So haltet Ihr die Kids bei Laune!

Kennt Ihr das auch noch aus Kindertagen? Für die Kleinen dauert die Autofahrt in den Urlaub immer doppelt so lange – und ist total langweilig! Doch das muss nicht sein. Mit unseren sieben Tipps vergehen lange Autoreisen mit Kindern wie im Fluge.

Gut geeignet sind ungesüßte Tees. Kühlboxen nicht vergessen! Regelmäßiges Trinken hilft gegen Reiseübelkeit und um in Schwung zu bleiben. Achtung, die Getränke dürfen auch in Staus nie ausgehen!

Malbücher, Hörbücher oder mal selbst Bücher (vor-)lesen vertreibt die Langeweile. Beliebt sind auch (Wort-)Spiele: Personen erraten bei "Wer bin ich?" oder Gegenstände tippen lassen bei "Was bin ich?" - bei größeren Kindern funktioniert Autokennzeichen erraten gut. Der Klassiker: "Ich packe meinen Koffer und nehme mit ..." Schon vor der Reise Kinderspiele oder Lern-Apps aufs Smartphone oder Tablet laden, Kartenspiele oder Quizblöcke besorgen - je nach Alter der Kinder. Wie wäre es mal mit einer kleinen Fotosession - wer hat mit dem Handy die schönsten Bilder während der Fahrt geschossen? Oder ganz großes Kino: Mit Halterungen lassen sich Tablets zum Filmeschauen an die Vordersitze anbringen.

Faustregel: Nach höchstens zwei Stunden Fahrt Rast machen - am besten an kinderfreundlichen Raststätten mit Spielplatz (vorher im Netz recherchieren) oder etwas abseits der Autobahn am Wald. Dann sollte Austoben auf dem Programm stehen (zum Beispiel ein Springseil mitnehmen). Oder wie wäre es mal mit einer Stunde baden gehen in einem See auf der Strecke, um danach voll erfrischt weiterzufahren?