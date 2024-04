Igitt! Hautarzt enthüllt, was im Hotelzimmer richtig eklig ist

Bettwanzen, Bakterien, billige Gratisprodukte: Der New Yorker Dermatologe Charles Puza hat auf TikTok vier simple Verhaltensregeln für Hotelzimmer verraten.

Von Simone Bischof

New York City (USA) - Der New Yorker Dermatologe Charles Puza hat auf TikTok vier simple Verhaltensregeln für Hotelzimmer verraten. Denn in den Räumen, die auf den ersten Blick zwar meistens sauber aussehen, wimmelt es nur so von ekligen Details!

Bevor man es sich im Hotelzimmer gemütlich macht, lohnt - neben dem Blick aus dem Fenster - etwa auch ein gründlicher Blick rund ums Bett. (Archivbild) © 123rf.com/fokkebok In seinem TikTok-Video rät der Experte, als Erstes, das Zimmer nach Bettwanzen abzusuchen. Denn die Insekten breiten sich auch in Hotels in den USA immer mehr aus und vor allem in Großstädten wie New York City seien die Häuser buchstäblich davon verseucht, schreibt Bedbug Reports. "Stellt sicher, dass Euer Hotel nicht im Bettwanzenregister aufgeführt ist und prüft immer die Ecken und unter dem Bett, ob es typische Anzeichen gibt", empfahl Puza. Das The Bedbug Registry (deutsch: Bettwanzenregister) gibt es eigenen Angaben zufolge seit 2006. Seitdem hat es knapp 20.000 Meldungen über die kleinen Parasiten, die sich von menschlichem Blut ernähren, an rund 12.000 Standorten gesammelt. Reisen Darum wird jetzt großer Andrang auf dem Mount Everest erwartet Laut Orkin gehörten zur Rangliste mit den meisten Bettwanzen im Januar dieses Jahres übrigens auch Chicago und Philadelphia. Das amerikanische Unternehmen für Schädlingsbekämpfung empfiehlt, Matratzen, Boxspringbetten, Kopfteile, Fußteile, Bettrahmen und Möbel im Umkreis von 1,50 bis 2,50 Meter um das Bett auf "Ansammlungen dunkelbrauner oder schwarzer Flecken getrockneter Exkremente" zu überprüfen, die von lebenden Wanzen hinterlassen wurden.

Doch die kleinen Tiere sind noch längst nicht das einzige Ekel-Problem in Hotelzimmern ...

Bakterien auf Zahnputzbechern, Gläsern und der TV-Fernbedienung

Der New Yorker Dermatologe Charles Puza gibt auf TikTok wertvolle Gesundheitstipps. © Screenshot TikTok/drcharlesmd1 (2) Sobald Ihr Euch in Eurem Hotelzimmer eingerichtet habt, solltet Ihr Euch von der TV-Fernbedienung und Zahnputzbechern oder -Gläsern, die nicht in einer Plastiktüte verpackt sind, fern halten. "Und hier ist der Grund: Derselbe Lappen, der das Waschbecken und die Toilette reinigt, ist normalerweise der Lappen, der diese Oberflächen abwischt", erklärte Puza. Laut einer Studie der Universität Houston gehören neben sämtlichen Fernbedienungen die Schalter für Nachttischlampen zu den am stärksten mit Bakterien befallenen Gegenständen in einem Hotelzimmer. Tipp von TAG24: Steckt immer eine kleine Packung Desinfektionstücher ein. Damit könnt Ihr problemlos und schnell die betroffenen Gegenstände, inklusive Klobrille, desinfizieren. Reisen Urlaubsflieger starten in Sachsen: Das sind die Reiseziele Als Nächstes knöpfte sich der Mediziner die kostenlosen Hygieneprodukte im Hotelbad vor. Auch wenn sie verlockend sind: Finger weg von Shampoo, Haarspülung, Duschgel und Körperseife, die meistens hübsch auf dem Waschbecken platziert sind. "Verwendet diese Hotelprodukte nicht! Sie trocknen die Haut normalerweise extrem aus und sind voller Duftstoffe", sagte Puza. Der vierte Punkt betrifft Eure Zimmernachbarn und ist sehr nett gemeint: "Sagt 'Hallo' zu Euren Nachbarn", riet der Arzt. Wieso? Untersuchungen von Hotel Indigo ergaben, dass die kleinste zwischenmenschliche Interaktion "zu glücklicheren Gemeinschaften" führe.

Wohin mit der Zahnbürste?