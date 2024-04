Er wollte nur auf die Toilette: Deutscher bricht sich im Flugzeug doppelt das Bein

Nach der Landung erwartete die Urlauber nicht nur das Gepäck, sondern auch der Rettungsdienst. (Symbolfoto) © Udo Weitz/EPA/dpa

Wie "The New Zealand Herald" berichtet, habe sich der Mann 30 Minuten nach Abflug schwer verletzt. Den Vorfall bestätigte auch die Linie "Air New Zealand".

Das Flugzeug geriet demnach in unvorhersehbare Klarluftturbulenzen, der 47-Jährige war zur falschen Zeit am falschen Ort.

In der Boeing 787-9 wollte der Deutsche eigentlich nur das Stille Örtchen aufsuchen.

Als er von der Toilette zurückkehrte, schlingerte die Boeing wohl zu gewaltig, beförderte den Deutschen zu Boden. Er fiel dabei so unglücklich, dass er sich sowohl das Waden- als auch Schienbein brach.

Für die restlichen sechseinhalb (!) Stunden des Fluges blieb ihm nur Paracetamol. Andere Medikamente gab es an Bord leider nicht.