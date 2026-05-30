30.05.2026 19:33 Proteste am Brenner-Pass: Sperre aufgehoben, Behörden ziehen vorläufige Bilanz

Mehrere tausend Menschen haben am Brenner-Pass in Österreich gegen die enorme Verkehrsbelastung auf der wichtigen Transitroute protestiert.

Von Matthias Röder und Paulina Sternsdorf Matrei am Brenner (Österreich) - Mehrere tausend Menschen haben am Samstag am Brenner-Pass in Österreich gegen die enorme Verkehrsbelastung auf der wichtigen Transitroute protestiert. Bei der Kundgebung in Matrei am Brenner zeigten die Teilnehmer Schilder mit Aufschriften wie "Genug ist genug!" und "Ruhe im Tal". Die Sperre wurde am Abend aufgehoben. "Alle Spuren sind wieder offen", sagte ein Sprecher des Autobahnbetreibers Asfinag am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Bannern machen die Demonstranten ihrem Ärger Luft. © Matthias Röder/dpa "Es ist sensationell", sagte Protest-Initiator Karl Mühlsteiger zur Zahl der Demonstranten. "Das geht heute in die Geschichte Tirols ein", meinte Mühlsteiger, der Bürgermeister der nahen Gemeinde Gries am Brenner ist. Wegen des Protests war die Brenner-Route bis zum Abend für Transitfahrten gesperrt. Viele Demonstranten reisten mit Zügen und Fahrrädern an. Auf einigen Transparenten machten die Demonstrierenden zudem ihrem Unmut über die schleppende Planung der bayerischen Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel Luft. Reisen Flughäfen im Aufwind: Menschen in NRW steigen wieder häufiger in den Flieger Die Bahnverbindung soll nach ihrer Fertigstellung dazu beitragen, mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern und die Autobahnen zu entlasten.

Teilnehmer der Demonstration protestieren mit Bannern und Plakaten gegen die Verkehrsflut am Brenner. © Matthias Röder/dpa

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