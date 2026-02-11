Lufthansa-Streik: Was Passagiere am BER beachten müssen

Schönefeld - Wegen eines Warnstreiks bei der Lufthansa am Donnerstag müssen auch Passagiere am Hauptstadtflughafen BER mit Ausfällen rechnen.

Aufgrund eines Warnstreiks werden am Donnerstag kaum Inlandsflüge der Lufthansa am BER abheben. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Die Fluggesellschaft fliegt von Schönefeld aus nach Frankfurt sowie nach München. Schon jetzt hat die Lufthansa rund ein Dutzend Abflüge auf diesen innerdeutschen Verbindungen gestrichen, wie aus den Abfluginformationen des Flughafens hervorgeht.

Lufthansa verspricht betroffenen Passagieren schnelle Hilfe und bietet bei Annullierungen kostenlose Umbuchungen. Innerdeutsche Tickets könnten in Fahrkarten für die Bahn umgewandelt werden. Lufthansa wird zudem versuchen, Passagiere auf nicht bestreikte Verbindungen umzubuchen.

Für diesen Donnerstag sind zeitgleich Arbeitsniederlegungen der Piloten sowie des Kabinenpersonals angekündigt. Lufthansa hat bislang noch keine Details zum Flugplan am Donnerstag bekanntgegeben.

Man prüfe die Auswirkungen, heißt es auf der Website. Die Gäste werden aufgefordert, ihre Kontaktdaten zu hinterlegen. Betroffene Passagiere würden in jedem Fall automatisch benachrichtigt.

Grundsätzlich wollen die Crew-Gewerkschaften über den ganzen Tag sämtliche Abflüge in Deutschland verhindern. Die Piloten streiken bei den Airlines Lufthansa und Lufthansa Cargo.