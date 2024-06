Reisekonzern FTI meldet Insolvenz an! Viele Reisende bekommen Folgen sofort zu spüren

München - Nichts geht mehr: Der Reisekonzern FTI meldet Insolvenz an!

Eigentlich schien die Zukunft des Unternehmens gesichert, das in der Corona-Krise insgesamt 595 Millionen Euro staatliche Hilfe aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) bekommen hatte. Ein Konsortium unter Führung des US-Finanzinvestor Certares wollte die FTI Group für einen Euro übernehmen, 125 Millionen Euro frisches Kapital in das Unternehmen stecken.

Vom Insolvenzantrag unmittelbar betroffen ist den Angaben zufolge zunächst die Veranstaltermarke FTI Touristik - und nur diese. In der Folge würden allerdings auch für weitere Konzerngesellschaften entsprechende Anträge auf eine Insolvenz gestellt.

Die FTI Touristik GmbH, Obergesellschaft der FTI Group des drittgrößten Reiseveranstalters Europas, stelle am heutigen Montag bei dem Amtsgericht in München einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, teilte das Unternehmen mit.

Jetzt ist der im Jahr 2021 gestartete Deutsche Reisesicherungsfonds entsprechend am Zug.

Laut " Handelsblatt " soll sich bei FTI kurzfristig eine Deckungslücke in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages aufgetan haben. Der Bund habe nach Verhandlungen am Wochenende weitere Hilfen für das Unternehmen demnach abgelehnt.

"Hinzu kam, dass zahlreiche Lieferanten auf Vorkasse bestanden haben. In der Folge kam es zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf, welcher bis zum Closing des Investorenprozesses nicht mehr überbrückt werden konnte", teilte FTI mit.

Die FTI Group mit etwa 11.000 Beschäftigten war in der Pandemie, die die Branche in eine schwere Krise stürzte, in Bedrängnis geraten. Zuletzt sah sich der nach TUI und DER Touristik drittgrößte europäische Reisekonzern allerdings wieder auf Kurs.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2022/2023 verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzplus von zehn Prozent auf 4,1 Milliarden Euro und erwirtschaftete einen Ertrag in zweistelliger Millionenhöhe. Details zum Ergebnis machte das Unternehmen nicht.

Hauptgesellschafter war zuletzt die ägyptische Investoren-Familie Sawiris.