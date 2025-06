Tragödie auf beliebter Party-Insel: Touristin tot an den Strand gespült

Koh Phangan (Thailand) - Für eine britische Touristin nahm der Urlaub auf einer thailändischen Insel ein tragisches Ende: Die 54-Jährige wurde am Dienstag tot an den Strand gespült.

Die Leiche wurde an einem Strand auf der Insel Kho Phangan angeschwemmt. (Symbolbild) © 123rf/off

Die Britin wurde auf Koh Phangan - der berüchtigten "Full Moon Party"-Insel - tot aufgefunden. Wie Daily Mail berichtet, trug die Frau lediglich einen orangefarbenen BH, ihre Unterwäsche war unweit des Fundortes an Land gespült worden.

Ein Dorfbewohner hatte die Leiche bei einem Spaziergang entdeckt.

Als die Polizei eintraf, fand sie die Frau mit dem Gesicht nach unten im Sand. Erste Untersuchungen ergaben keine Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen. Der Körper wurde zur Obduktion ins Krankenhaus von Koh Phangan gebracht.

Ein zuständiger Polizeileutnant gab an, dass man bei der Untersuchung ihres Körpers eine große Menge an Sand und Wasser in ihren Lungen feststellte. "Wir gehen davon aus, dass die Todesursache Ertrinken war", sagte er.