Urlaub im Februar? Hier macht Ihr das Beste draus

In Europa sind für Wellenreiter derzeit die Kanareninseln Lanzarote und Fuerteventura geeignet. Weniger als Surferparadies berühmt und daher weniger besucht sind Gran Canaria und Teneriffa . In Madeira sollte man zu den Fortgeschrittenen gehören, weil hier gibt es um diese Zeit "Big Waves".

Zum Schluss noch ein Kontrapunkt zu den warmen Fluchtmöglichkeiten: Wer wegen des Klimawandels so einen richtig knackigen Winter vermisst, findet ihn noch in Finnland. Es ist kalt und schneereich. Die Tage werden langsam wieder länger und die Nächte öfter durch Polarlichter erhellt.

Eine Fahrt mit dem Husky-Schlitten durch die Winterlandschaft wird man nicht so schnell vergessen. Auch nicht, dass eine Nacht im Schnee-Iglu überhaupt nicht kalt sein muss. Man spaziert über zugefrorene Seen zu kleinen Inseln, die im Sommer nur per Boot erreichbar sind. Oder man mietet sich einen E-Scooter. Und es gibt kaum eine Unterkunft, in der abends nicht die Sauna angeworfen wird.