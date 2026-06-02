Vom BER direkt an die Ostsee? Flixbus macht's bald möglich
Von Fabian Nitschmann
Berlin - Das Verkehrsunternehmen Flixbus baut sein Angebot zwischen Ostdeutschland und dem Flughafen Berlin Brandenburg weiter aus.
Wie der Flughafen mitteilte, werden Görlitz und Zittau neu mit dem Hauptstadtflughafen verbunden, ebenso Oberwiesenthal und Annaberg-Buchholz.
Im Juli und August gibt es zudem eine Saisonlinie zu den Urlaubszielen Warnemünde, Bad Doberan und Kühlungsborn. Das Angebot für Fahrten zwischen Leipzig und dem BER wird demnach ausgeweitet.
"Flughäfen werden für das Wachstum von Flixbus strategisch immer wichtiger. Die hohe Nachfrage am Flughafen BER zeigt, wie relevant direkte Fernbusverbindungen für Reisende aus dem weiteren Einzugsgebiet sind", sagt Daniel Packenius, Geschäftsführer von Flixbus in Zentraleuropa.
Gemeinsam mit dem Flughafen BER arbeite das Unternehmen daran, das Angebot weiterhin auszubauen - "insbesondere in Regionen, die bislang kaum an den Fernverkehr angebunden sind".
Der Flughafen und Flixbus arbeiten seit gut einem Jahr enger zusammen. Ziel sei es, ein passgenaues Fernbusangebot aufzubauen, das zu den Bedürfnissen der Fluggäste passt.
Die Flughafengesellschaft stellt Flixbus dafür Fluggastzahlen, Angaben zur Herkunft der Passagiere sowie aktuelle und geplante Flugzeiten zur Verfügung.
Titelfoto: Günter Wicker/Flughafen Berlin Brandenburg/obs