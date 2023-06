Wo die USA sich karibisch anfühlen: Die Florida Keys sind eine Reise wert!

Florida (USA) - Wer in den USA Urlaub machen wollte, musste lange warten. Das Einreiseverbot wegen Corona dauerte 38 Monate! Erst am 11. Mai wurde schließlich auch die letzte Corona-Maßnahme gestrichen und die Corona-Impf- und Testpflicht für Einreisende aufgehoben. Jetzt sind die USA beim Reisepreisportal Skyscanner sogar Spitzenreiter bei Fernreise-Ferienzielen in diesem Jahr. Wir sind mal die Florida Keys abgefahren und haben auf den schönsten Inseln Station gemacht.