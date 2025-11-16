Aufregung in Aichach: Christliche Messe findet unter Polizeischutz statt
Von Annkathrin Stich
Aichach - Nach einer telefonischen Drohung hat die Polizei eine Kirche im Landkreis Aichach-Friedberg gesichert.
Ein bislang Unbekannter hatte am Sonntag gegen 11.38 Uhr angekündigt, eine christliche Messe in Aichach stören zu wollen. Daraufhin rückten sechs Streifenwagen aus.
Es bestehe derzeit keine Gefahr, sagte ein Polizeisprecher.
Genaue Hintergründe zu der Drohung und dem Anrufer kläre die Polizei derzeit noch. Verdächtige Personen oder Gegenstände seien bislang nicht entdeckt.
Nach Angaben des Polizeisprechers sollte die Messe inzwischen beendet sein. Anschließend werden die Einsatzkräfte die Kirche durchsuchen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa