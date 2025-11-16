Aufregung in Aichach: Christliche Messe findet unter Polizeischutz statt

Aichach - Nach einer telefonischen Drohung hat die Polizei eine Kirche im Landkreis Aichach-Friedberg gesichert.

Ein Unbekannter droht, eine Messe im Landkreis Aichach-Friedberg zu stören. Mehrere Polizeistreifen rücken aus. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Ein bislang Unbekannter hatte am Sonntag gegen 11.38 Uhr angekündigt, eine christliche Messe in Aichach stören zu wollen. Daraufhin rückten sechs Streifenwagen aus.

Es bestehe derzeit keine Gefahr, sagte ein Polizeisprecher.

Genaue Hintergründe zu der Drohung und dem Anrufer kläre die Polizei derzeit noch. Verdächtige Personen oder Gegenstände seien bislang nicht entdeckt.