Heiliger Feuerstuhl: BMW-Motorrad mit Papst-Autogramm wird versteigert
München - Drei Tage waren die "Jesus Biker" von Südhessen in Richtung Petersplatz unterwegs. Doch es sollte sich lohnen. Papst Leo XIV. signierte ihr Motorrad, das ab Samstag über das Auktionshaus RM Sotheby's versteigert wird.
"Die Gruppe war von Schaafheim über Altötting und Verona zum Vatikan gefahren, um dem Papst im Rahmen einer Generalaudienz auf dem Petersplatz eine 2024er BMW R 18 Transcontinental zu überreichen", heißt es auf der Internetseite zu der Auktion.
Dort sei die Maschine die Treppen der Basilika St. Peter heruntergefahren worden, wo sie anschließend im Bereich des Tanks vom Heiligen Vater unterzeichnet wurde.
Bei der BMW handelt es sich um eine Spezialanfertigung. Die moderne Interpretation des klassischen Cruisers wurde von der deutschen Werkstatt "Motorrad Witzel" maßangefertigt.
Außerdem half die Speziallackiererei Eugen Hering bei der Herstellung eines vom Papamobil inspirierten, speziellen Sonderlacks mit dem Namen "Mystikweiß Brillant".
Dieses Bike ist also auf mehreren Ebenen außergewöhnlich und etwas ganz Besonderes. Für zwischen 40.000 und 60.000 Euro soll es nun unter den Hammer kommen.
Erlös soll Kindern in Madagaskar zugutekommen
"Der Erlös der Auktion dieses Motorrads geht an die Missio Austria, die Hilfsprojekte für Kinder in Madagaskar unterhält", heißt es auf der Internetseite von RM Sotheby's.
"Darüber hinaus ist das Motorrad mit einer Reihe weiterer päpstlicher Insignien versehen wie einer Papst Leo XIV. gewidmeten Plakette, dem Wort 'Peace' auf der Top Box und einer speziellen weißen Sitzbank."
Angetrieben wird der Feuerstuhl demnach von einem luftgekühlten 1802 cm³ Boxer-Twin.
Mit dem Erlös wolle man Päpstliche Missionswerke in Österreich und – über diese Hilfsorganisation – Kinder in Madagaskar unterstützen. Ausgestellt wurde das Bike seit September im Drivers & Business Club München.
Am 18. Oktober soll das Gefährt unter den Hammer kommen. Die Auktion findet man – zusammen mit zahlreichen Bildern – auf der Website des Auktionshauses.
Titelfoto: Montage: Felix Hörhager/dpa + Screenshot/RM Sotheby's