Heiliger Feuerstuhl: BMW-Motorrad mit Papst-Autogramm wird versteigert

München - Drei Tage waren die "Jesus Biker" von Südhessen in Richtung Petersplatz unterwegs. Doch es sollte sich lohnen. Papst Leo XIV. signierte ihr Motorrad, das ab Samstag über das Auktionshaus RM Sotheby's versteigert wird.

Abgesegnet von ganz oben: Das vom Heiligen Vater unterzeichnete Bike wird versteigert, der Erlös geht an eine Wohltätigkeitsorganisation für Kinder. © Felix Hörhager/dpa

"Die Gruppe war von Schaafheim über Altötting und Verona zum Vatikan gefahren, um dem Papst im Rahmen einer Generalaudienz auf dem Petersplatz eine 2024er BMW R 18 Transcontinental zu überreichen", heißt es auf der Internetseite zu der Auktion.

Dort sei die Maschine die Treppen der Basilika St. Peter heruntergefahren worden, wo sie anschließend im Bereich des Tanks vom Heiligen Vater unterzeichnet wurde.

Bei der BMW handelt es sich um eine Spezialanfertigung. Die moderne Interpretation des klassischen Cruisers wurde von der deutschen Werkstatt "Motorrad Witzel" maßangefertigt.

Außerdem half die Speziallackiererei Eugen Hering bei der Herstellung eines vom Papamobil inspirierten, speziellen Sonderlacks mit dem Namen "Mystikweiß Brillant".

Dieses Bike ist also auf mehreren Ebenen außergewöhnlich und etwas ganz Besonderes. Für zwischen 40.000 und 60.000 Euro soll es nun unter den Hammer kommen.