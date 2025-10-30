Deutsches Wahrzeichen verliert Weltrekord an Barcelonas Sagrada Família

Barcelona/Ulm - Der höchste Kirchturm der Welt steht nicht mehr in Ulm: Mit der Anbringung des ersten Kreuzsegments auf dem Turm Jesu Christi hat in Barcelona die finale Bauphase der Sagrada Família begonnen – und die wird der neue Rekordhalter.

Der Bau der Sagrada Família wurde 1882 begonnen. 2026 soll die Basilika endlich fertiggestellt werden. © Jan-Uwe Ronneburger/dpa

"Mit dem unteren Kreuzarm erreicht der zentrale Turm nun eine Höhe von 162,91 Metern und überragt damit nun erstmals das Ulmer Münster – den bisher höchsten vollendeten Kirchturm der Welt", teilte die Kirche am Donnerstag mit.

Nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2026 wird die berühmte Basilika mit 172,5 Metern Höhe das Ulmer Münster (161,5 Meter) sogar um mehr als zehn Meter überragen.

"Mit dem unteren Kreuzarm erreicht der zentrale Turm nun eine Höhe von 162,91 Metern und überragt damit nun erstmals das Ulmer Münster – den bisher höchsten vollendeten Kirchturm der Welt", teilte die Kirche am Donnerstag mit.

Nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2026 wird die berühmte Basilika mit 172,5 Metern Höhe das Ulmer Münster (161,5 Meter) sogar um mehr als zehn Meter überragen.