Aus Kirchen gestohlen: LKA gibt Heiligenfiguren an Tschechien zurück

München/Prag - Kunstfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) haben mehrere gestohlene Kulturgüter an die tschechischen Behörden zurückgegeben.

Ralf Hennecke (l.) vom Bayerischen Landeskriminalamt und Patrick Haggenmüller, Leiter der Kunstfahndung des Bayerischen Landeskriminalamts, stehen in Prag neben gestohlenen Statuen aus Tschechien. © Bayerisches Landeskriminalamt

Dabei handelt es sich um Heiligenstatuen und Engelsfiguren aus tschechischen Kirchen, die in Bayern und Berlin zum Online-Verkauf angeboten wurden.

Die Diebstähle der zum Teil jahrhundertealten Skulpturen gehen bis in das Jahr 1993 zurück.

Dabei handelt es sich um folgende historische Heiligenstatuen und Engelsfiguren aus Holz und Stein: