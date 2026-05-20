"SXTN", "K.I.Z." und "Black Eyed Peas" auf der Kirchenorgel: 27-Jähriger mischt Messe auf

München - Es ist keinesfalls zu überhören: An diesem Mittag spielt in der Himmelfahrtskirche im Münchner Stadtteil Sendling nicht der hauseigene Organist die Orgel.

Promotionsstudent und Wilhelm "Willi" Fischer (27) spielt statt Chorälen lieber Popsongs und teilt seine Cover-Versionen auf Social Media. © Malin Wunderlich/dpa

Es ist Musik-Liebhaber Willi (Wilhelm) Fischer - und aus den Orgelpfeifen dringen keine klassischen Kirchenlieder, sondern Cover bekannter Pop- und Rapsongs.

Vom Rap-Trio K.I.Z. über die Hip-Hop-Gruppe The Black Eyed Peas bis hin zu Zara Larsson: Auf TikTok ist die schwedische Pop-Sängerin wohl die prominenteste Followerin von Willi Fischer.

Für seine Interpretation des Lieds "Bongzimmer" vom Rap-Duo SXTN gab es über vier Millionen Likes auf Instagram.

Das Orgel-Spielen hat sich Willi Fischer vor über einem Jahr selbst beigebracht. "Die Orgel hat mich schon immer fasziniert", erzählt der 27-Jährige, der an der Technischen Universität München in Baumechanik promoviert.

Als Kind lernte er das Klavierspielen. In einer Einführungsstunde habe er die Orgel einfach mal ausprobiert und die Lieder gespielt, die er auf dem Klavier schon konnte.

"Dann habe ich gemerkt: Das hört sich eigentlich alles geil an." Die Orgel hätte diesen voluminösen Klang, den man mit anderen Instrumenten nicht erreichen könne.