Bayern gehen die Priester aus: Was der Mangel für die Gemeinden bedeutet

Bamberg/München - In allen bayerischen Bistümern gibt es in diesem Jahr wieder Priesterweihen. Das ist in Zeiten des grassierenden Fachkräftemangels in der katholischen Kirche bemerkenswert.

Aus Mangel an Geweihten: In vielen Kirchen gibt es längst nicht mehr jeden Sonntag oder an jedem Feiertag Gottesdienste. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Denn noch vor einem Jahr wurden im Erzbistum München-Freising sowie in den Bistümern Passau und Eichstätt gar keine Diözesenpriester geweiht. Insgesamt gab es nur sechs neue Priester. Heuer sind es elf Männer. Immerhin.

Denn die Zahl der Neupriester sinkt bundesweit seit Jahren rapide. Laut Statistik der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) feierten die Diözesen im Jahr 1962 noch 557 Priesterweihen.

2008 sank die Zahl erstmals unter 100. 2025 waren es bundesweit gerade einmal 25.

Dazu kommt, dass starke Jahrgänge, in denen noch viele junge Männer Priester geworden sind, nun in Rente gehen. Die meisten Bistümer reagieren auf den Priestermangel, indem sie die Strukturen ändern.

War vor Jahrzehnten noch ein Pfarrer für eine Gemeinde zuständig, so sind heute viel größere Konstrukte entstanden, Seelsorgeeinheiten etwa, in denen viele Gemeinden gebündelt sind.

Auch neue Leitungsmodelle und Verwaltungsformen werden erprobt, etwa im Erzbistum München mit dem Einsatz "kollegialer Teams aus Haupt- und Ehrenamtlichen zur Leitung von Seelsorgeeinheiten".