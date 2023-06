Der katholischen Kirche rennen die Gläubigen davon: "Quälender Tod vor den Augen der Öffentlichkeit"

Bonn - Diese Zahl ist dramatisch! Die katholische Kirche hat allein im vergangenen Jahr 522.821 Mitglieder verloren. Das teilte die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am heutigen Mittwoch mit. Noch nie zuvor rannten der skandalerschütterten Institution so viele Mitglieder binnen zwölf Monaten davon.

Erst jüngst geriet der wieder in die Schlagzeilen, als Räumlichkeiten des Bistums durchsucht wurden, weil gegen den 66-Jährigen Ermittlungen wegen des Verdachts des Meineides und der falschen Versicherung an Eides statt laufen.

In der Tat waren die Geschehnisse um Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki (66) wohl einer der Brandbeschleuniger im vergangenen Jahr.

"Die katholische Kirche stirbt einen quälenden Tod vor den Augen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit", sagt Kirchenrechtler Thomas Schüller (62). "Viele Ursachen spielen hierbei hinein, auch [...] die kardinale Tragödie in Köln, in deren Strudel alle Bistümer und selbst die evangelischen Landeskirchen mit hineingezogen werden."

Insgesamt hat das Bistum jetzt 133.959 Mitglieder. Deutschlandweit gibt es noch 20.937.590 Katholiken, der evangelischen Kirche gehören 19,15 Millionen Menschen (2022: -2,9 Prozent) an.

Bischof Heinrich Timmerevers (70) macht dafür neben einer veränderten Glaubenspraxis vor allem unerfüllte Reformwünsche und Enttäuschung und Frust über den Missbrauch innerhalb der Kirche verantwortlich. "An den Grenzen und dem Versagen in unserer Kirche gibt es nichts kleinzureden!"

Auch im Bistum Dresden-Meißen traten 2022 so viele Menschen wie noch nie aus. 3786 Gläubige verabschiedeten sich aus dem Schoß der Kirche.

Kommentar von TAG24-Politikredakteur Paul Hoffmann



Der katholischen Kirche laufen die Schäfchen weg. Mehr als eine halbe Million Gläubige verließen im vergangenen Jahr in Deutschland eine Institution, die über Jahrhunderte als unerschütterlich galt. Verwundern tut das aus verschiedenen Gründen nicht.

Ein erster Grund für die Austrittswelle ist schnell gefunden. Zahlreiche Skandale und Übergriffe auf Minderjährige erschüttern das Vertrauen in die Kirche. Doch es nur daran festzumachen, ist zu einfach.

Das System Kirche ist veraltet und längst überholt: In dieser aufgeklärten und schnelllebigen Zeit lockt man niemanden mehr mit Jahrhunderte alten Ritualen in den Gottesdienst. Gebete in Dauerschleife vor sich hinmurmeln, das ständige Aufstehen, Setzen, wieder Aufstehen und ein vom Weihrauch verursachter Hustenreiz sind im Jahr 2023 einfach nicht mehr sexy. Ganz abgesehen von den teils unchristlichen Zeiten, zu denen das stattfinden soll.

Das allein würden wohl noch viele Gläubige ertragen - man muss ja nicht zum Gottesdienst gehen. Doch dann kommt noch die Kirchensteuer on top, die einen beträchtlichen Teil des Gehaltes für sich beansprucht und in eben jene Institution fließt, die sich vor Skandalen derzeit kaum retten kann und Frauen immer noch wie Menschen zweiter Klasse behandelt.

Die katholische Kirche muss sich dringend erneuern und in den eigenen Reihen aufräumen, sonst werden die Gläubigen auch in den kommenden Jahren in Heerscharen davonlaufen.