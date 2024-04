Der "Abt mit der E-Gitarre" ist tot: Notker Wolf (†83) stirbt bei Italien-Rückreise

"Möge er in der Herrlichkeit des Auferstandenen sein für all sein reiches und segensreiches Wirken in dieser Welt!"

"Mit großer Bestürzung hat uns heute am 3. April 2024 die Nachricht erreicht, dass unser Mitbruder Abt Notker Wolf OSB während seiner Rückreise von Italien auf dem Weg zu uns verstorben ist", heißt es in einer Bekanntmachung der Abtei . Das Ordenskürzel OSB steht für "Ordo Sancti Benedicti".

Der Benediktinermönch und Rockmusiker Notker Wolf starb während seiner Rückreise aus Italien. (Archiv) © Karlheinz Schindler/dpa

Auch seine Liebe zur E-Gitarren-Musik machte ihn bekannt und beliebt. Mit seinem Gitarrensolo zu "Smoke On The Water" als Mitglied der Vorband bei einem Deep-Purple-Konzert begründete er vor mehr als 30 Jahren in seinem Heimatkloster St. Ottilien seinen Ruf als rockender Mönch.

Wie viele Anhänger dieses Musik-Genres hatte er auch stets ein offenes Ohr für klassische Musik und spielte selbst auch Querflöte.

Der Exot bewies auch immer wieder Humor - nicht zuletzt in Bezug auf seine musikalische Leidenschaft.

Wolf stand bei Bands wie Aerosmith, AC/DC und Iron Maiden unter den Zuschauern und war stets begeistert. Einzig die Rolling Stones konnten ihn live nicht so begeistern: "Ich habe mich umgeschaut und dachte, ich geh wieder. Lauter Gruftis", so der Geistliche 2012 in einem Interview in der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Damals räumte er auch mit dem Gerücht auf, dass "Highway to Hell" sein Lieblingssong sei. Auch wenn er den Song mochte, schaffte dieser es nicht in seine persönliche Spitzenposition. Wer ahnt, was sein Lieblingslied war?

Ganz standesgemäß stand - zumindest damals, zum Zeitpunkt des Interviews - der Rock-Klassiker von Led Zeppelin "Stairway To Heaven" ganz oben. Wer weiß, vielleicht durfte er diese nun tatsächlich auch selbst betreten.