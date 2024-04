03.04.2024 08:12 Kirche laufen die Mitglieder davon: So wenige Kinder gehen in NRW noch zur Kommunion!

Köln - Die Zahl der Kommunionkinder in den katholischen Pfarrgemeinden in Nordrhein-Westfalen ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. In der Hostie ist nach katholischer Auffassung Jesus Christus gegenwärtig. © Caroline Seidel/dpa Im Bistum Münster etwa gingen im vergangenen Jahr 13.128 Kinder zur Erstkommunion, zehn Jahre zuvor, im Jahr 2013, waren es noch 17.252. Im Erzbistum Paderborn ging die Zahl der Kommunionkinder von 2013 bis 2022 von 12.757 auf 9790 zurück. Im Erzbistum Köln, dem größten deutschen Bistum, verringerte sich die Zahl von 16.023 im Jahr 2013 auf 14.096 im Jahr 2022. Im Bistum Aachen wurden vor zwei Jahren 6794 Erstkommunionen gezählt, 2013 waren es noch 8326. Das Bistum Essen registrierte im vergangenen Jahr 4252 Kommunionkinder im Vergleich zu 5475 im Jahr 2013. Diese Zahlen teilten die jeweiligen Bistümer auf Anfrage mit. Religion Gläubige tragen Kreuze zur Leuchtenburg: So viele Menschen beteiligten sich an der Prozession Der Rückgang vollzog sich parallel zu einem drastischen Mitgliederschwund. So traten allein im vergangenen Jahr in NRW 197.012 Menschen aus der katholischen und evangelischen Kirche aus. 2022 waren es 223.509 Austritte, im Jahr davor 155.322. Bei der Erstkommunion empfangen katholisch getaufte Kinder zum ersten Mal die heilige Kommunion. In der Hostie ist nach katholischer Auffassung Jesus Christus gegenwärtig. Das Weiß der Erstkommunion-Kleider ist ein Zeichen der Reinheit. In manchen Gemeinden tragen darum alle Kommunionkinder weiße Kutten. Traditionell ist der erste Sonntag nach Ostern, der "Weiße Sonntag", der Tag der Erstkommunion.

