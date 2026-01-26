Holocaust-Gedenktag: Wie junge Menschen auf TikTok erinnern lernen

Berlin - Am 27. Januar wird weltweit der Opfer des Holocaust gedacht. Doch wie erreicht Erinnerung heute noch junge Menschen, die ihre Infos vor allem über TikTok, Instagram und Co. bekommen?

Mit TikTok-Reels bringt das Projekt Jugendlichen Wissen über den Holocaust näher. © IMAGO/Hanno Bode

Shoah Stories ist ein Projekt des Anne Frank Zentrums in Berlin. Es erzählt die Geschichte des Holocaust in kurzen, eindrücklichen Videos auf Social Media.

Statt trockener Texte setzen Gedenkstätten, Museen und Content-Creator auf kurze Clips, die erklären, einordnen und berühren – angepasst an das Nutzungsverhalten einer Generation, die Wissen oft in Sekunden aufnimmt.

In den vergangenen Jahren entstanden so Tausende Videos zu jüdischem Leben, Verfolgung durch die Nazis und Antisemitismus.

Allein auf TikTok kommen die beteiligten Accounts auf Hunderttausende Follower und Millionen Aufrufe.