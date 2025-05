Kein Internet im Petersdom: Deswegen geht der Vatikan offline

Vatikanstadt - Bald schon wird das Internet im Petersdom abgeschaltet. Doch die Kardinäle haben es selbst in der Hand, wie lange sie analog bleiben müssen.

Die Netzstörung betrifft lediglich das Innere des Petersdoms. Der große Petersplatz vor dem Gebäude bleibt online. © Emilio Morenatti/AP/dpa

Laut einem Bericht des hauseigenen Nachrichtenportals "Vatikan News" wird ab Mittwoch, um 15 Uhr, das Internet und jegliches Telefonsignal im Vatikan ausgeschaltet.

Dabei ist ausschließlich der Petersdom von den Einschränkungen betroffen. Besucher und Touristen auf dem großen Petersplatz vor dem Gebäude können wie gewohnt weiterhin im Internet surfen und telefonieren.

In der Mitteilung des Vatikans heißt es: "Sobald der Kardinalprotodiakon auf der Mittelloggia des Petersdoms die Wahl des neuen Papstes verkündet hat, wird das Signal wiederhergestellt." Grund dafür ist das streng-behütete Geheimnis um die Wahl des Papstes. Da keine Informationen voreilig an die Öffentlichkeit geraten sollen, wird das Funknetz in dieser Zeit vollständig gekappt.

Es wird erwartet, dass sich in den nächsten Tagen Tausende Gläubige und Schaulustige auf dem Petersplatz zusammenfinden, um darauf zu warten, dass weißer Rauch aus dem Schornstein der päpstlichen Basilika steigt.

Dies wäre das Zeichen dafür, dass die Kardinäle ein neues Oberhaupt der katholischen Kirche gefunden und gewählt haben.