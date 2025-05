Lichtschwerter, Raumschiffe, Verkleidungen - Ist das Deutschlands kuriosester Gottesdienst?

Bensberg - Was ist denn da los? In einer evangelischen Kirchengemeinde in Bensberg bei Köln wurde am Sonntag ein ganz besonderer Gottesdienst abgehalten.

Der 4. Mai gilt weltweit als "Star Wars"-Tag. Grund dafür ist ein Wortspiel rund um das legendäre Filmzitat "May the Force be with you" (dt.: Möge die Macht mit Dir sein, Anm. d. Red). Das klingt verdächtig ähnlich wie "May the 4th" - oder auf Deutsch: der 4. Mai.