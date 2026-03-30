Nach jahrelanger Unruhe um ihn: Skandal-Kardinal Woelki beendet Rummel auf eigene Faust

Köln - Nach jahrelanger Unruhe im Erzbistum Köln hat Kardinal Rainer Maria Woelki (69) nun ein göttliches Machtwort gesprochen und sämtliche Debatten für beendet erklärt.

Rainer Maria Woelki (69) hatte vor fünf Jahren eine öffentliche Rüge von Papst Franziskus (†88) bekommen. © Daniel Löb/dpa

"Es ist doch kein Geheimnis, dass es dicke Luft gegeben hat. Aber das ist lange vorbei", erklärte Woelki der "Kölnischen Rundschau".

Er sei jetzt viel in den Gemeinden unterwegs. "Da fragt mich keiner nach Kommunikationsproblemen. Viele junge Leute kommen zu mir und sagen, sie wollten hier andocken, weil es im Erzbistum statt Rückzug gerade einen neuen Aufbruch gibt."

2021 hatte der damalige Papst Franziskus Woelki "große Fehler" insbesondere in seiner Kommunikation vorgeworfen und ihn in eine fünfmonatige Auszeit geschickt. Auch kam es zu Unstimmigkeiten zwischen Woelki und den wichtigsten Gremien des Erzbistums.

Woelki bezeichnete es als "einfach schrecklich", wie derzeit über Flüchtlinge gesprochen werde. "Wir verlieren die Menschen auf der Flucht vor Krieg und Terror aus dem Auge, weil wir unseren Wohlstand sichern wollen", sagte der 69-Jährige.