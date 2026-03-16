Über 80.000 Austritte: Weiterhin großer Mitgliederschwund bei den großen Kirchen

München/Bamberg - Die bayerischen Bistümer haben im vergangenen Jahr mehr als 81.800 Mitglieder durch Kirchenaustritte verloren.

Götterdämmerung: Mehr als 80.000 Menschen hat die Kirche im vergangenen Jahr als Mitglieder verloren. © Julian Stratenschulte/dpa

Das sind etwa 5300 weniger als noch 2024, wie aus Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) hervorgeht.

Gestiegen sind die Austrittszahlen bei der evangelischen Landeskirche (ELKB). Rund 42.000 Menschen kehrten ihr 2025 offiziell den Rücken - das ist ein Anstieg im Vergleich zu 2024, als es 39.486 Austritte gab.

Die Mitgliederzahl der Landeskirche ist im Vergleich zu 2024 unter die Zwei-Millionen-Marke gerutscht. Die katholische Kirche kommt im Freistaat noch auf mehr als 5,3 Millionen Mitglieder.

Doch nicht nur die Austritte machen den Kirchen zu schaffen: Längst bestatten sie viel mehr Mitglieder, als sie durch Taufen neue hinzugewinnen.

Für die Landeskirche heißt das konkret: 29.782 Kirchenmitglieder sind 2025 gestorben, im Gegensatz dazu gab es nur 12.562 Taufen. Im Jahr zuvor registrierte die kirchliche Statistik noch 13.633 Taufen in den Gemeinden der Landeskirche.