Papst Franziskus: Dringende OP soll noch heute stattfinden

Papst Franziskus (86) muss sich noch am heutigen Mittwoch einer dringenden Operation unterziehen. © Andrew Medichini/AP

Am Oberhaupt der katholischen Kirche wird am heutigen Mittwochnachmittag eine sogenannte Laparotomie, also die Öffnung der Bauchhöhle, vorgenommen, wie der Heilige Stuhl mitteilte.

Der Eingriff erfolge unter Vollnarkose und habe danach einen Klinikaufenthalt von "mehreren Tagen" zur Folge.

Franziskus' Ärzteteam habe in den vergangenen Tagen entschieden, dass der Argentinier wegen einer sogenannten Laparozele operiert werden muss. Unter Laparozele versteht man einen Bruch im Bauchbereich. In der Mitteilung des Heiligen Stuhls war von wiederkehrenden Schmerzen die Rede.

Noch am heutigen Mittwochmorgen hatte der Papst die allwöchentliche Generalaudienz auf dem Petersplatz abgehalten.