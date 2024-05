Rente unter Palmen? Mitteldeutschland zahlt 11.700 Renten ins Ausland

Für viele Menschen gehöre es mittlerweile zum Alltag, in verschiedenen Ländern zu leben. (Symbolbild) © 123rf/aletia

Aktuell zahlt die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland rund 11.700 Renten ins Ausland.

Etwa 11.200 und damit knapp 96 Prozent gingen in EU-Mitgliedsstaaten, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Das entspreche rund 0,7 Prozent aller Rentenzahlungen der Deutschen Rentenversicherung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Für viele Menschen gehöre es mittlerweile zum Alltag, in verschiedenen Ländern zu leben und zu arbeiten. Bei der sozialen Absicherung entstünden keine Nachteile, erklärte die Deutsche Rentenversicherung anlässlich des Europatages am 9. Mai.

Knapp 3300 Renten würden an deutsche Ruheständler mit Wohnsitz im Ausland gezahlt, hieß es weiter. Davon lebten etwa 3100 in Ländern der EU.

Allein nach Ungarn gingen knapp 2600 Renten, gefolgt von Bulgarien mit rund 400 gezahlten Renten.