Renten steigen ab Juli um mehr als vier Prozent

Deutschland - Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten zum 1. Juli mehr Geld.

Deutschlands Rentner erhalten ab Juli höhere Altersbezüge. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Die Rente soll ‌um 4,24 Prozent steigen. Für eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet diese Rentenanpassung einen Anstieg um 77,85 Euro im Monat.

Die Renten steigen damit erneut stärker als die Teuerungsrate, die für dieses Jahr bei etwa 2,1 Prozent erwartet wird.

Auf einer Pressekonferenz erklärte Arbeitsministerin Bärbel Bas (57, SPD) Donnerstagmittag: "Die gute Lohnentwicklung führt erneut zu einer spürbaren Rentenanpassung, mit der die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente zum Ausdruck kommt."

Die SPD-Co-Vorsitzende ergänzte: "Ordentliche Renten sind kein Luxus, sondern eine Frage der Leistungsgerechtigkeit für die Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben."

Ihr Ministerium verwies auf die schwarz-rote Rentenreform, mit der die Haltelinie beim Absicherungsniveau der Rente im Verhältnis zu den Löhnen von 48 Prozent bis 2031 verlängert wurde.