Renten steigen ab Juli um mehr als vier Prozent
Deutschland - Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten zum 1. Juli mehr Geld.
Die Rente soll um 4,24 Prozent steigen. Für eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet diese Rentenanpassung einen Anstieg um 77,85 Euro im Monat.
Die Renten steigen damit erneut stärker als die Teuerungsrate, die für dieses Jahr bei etwa 2,1 Prozent erwartet wird.
Auf einer Pressekonferenz erklärte Arbeitsministerin Bärbel Bas (57, SPD) Donnerstagmittag: "Die gute Lohnentwicklung führt erneut zu einer spürbaren Rentenanpassung, mit der die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente zum Ausdruck kommt."
Die SPD-Co-Vorsitzende ergänzte: "Ordentliche Renten sind kein Luxus, sondern eine Frage der Leistungsgerechtigkeit für die Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben."
Ihr Ministerium verwies auf die schwarz-rote Rentenreform, mit der die Haltelinie beim Absicherungsniveau der Rente im Verhältnis zu den Löhnen von 48 Prozent bis 2031 verlängert wurde.
Gesetzliche Rente stieg 2025 um 3,74 Prozent
Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach (62), begrüßte den Anstieg: "Damit erfüllen wir erneut ein zentrales Leistungsversprechen der gesetzlichen Rentenversicherung: Die Renten folgen den Löhnen."
Zuletzt war die gesetzliche Rente zum 1. Juli 2025 angestiegen. Sowohl in den alten als auch in den neuen Bundesländern lag die Erhöhung im vergangenen Jahr bei 3,74 Prozent.
Erstmeldung: 13.24 Uhr; zuletzt aktualisiert: 14.10 Uhr
Titelfoto: Elisa Schu/dpa, Patrick Pleul/dpa