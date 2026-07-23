Achtung, Erstickungsgefahr! Frühstücksflocken können gefährliche Fremdkörper enthalten

Hamburg - Wegen des Verdachts auf Fremdkörper ruft die Firma Kölln die Frühstücksflocken "Kölln Zauberfleks Schoko" zurück. Betroffen ist die 375-Gramm-Packung.

Der Rückruf gilt für Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. April 2027. © Lebensmittelwarnung.de

Wie die Webseite lebensmittelwarnung.de mitteilte, ist die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. April 2027 betroffen.

Die Chargennummer lautet L6165. Verkauft wurden die Frühstücksflocken in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

Weiter hieß es, dass die potenziellen Fremdkörper eine Verletzungs- beziehungsweise Erstickungsgefahr darstellen. Verbraucher werden gebeten, das betroffene Produkt keinesfalls zu verzehren.