Achtung, Erstickungsgefahr! Frühstücksflocken können gefährliche Fremdkörper enthalten

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wegen des Verdachts auf Fremdkörper ruft die Firma Kölln die Frühstücksflocken "Kölln Zauberfleks Schoko" zurück. Betroffen ist die 375-Gramm-Packung.

Von Katrin Luxenburger

Hamburg - Wegen des Verdachts auf Fremdkörper ruft die Firma Kölln die Frühstücksflocken "Kölln Zauberfleks Schoko" zurück. Betroffen ist die 375-Gramm-Packung. 

Der Rückruf gilt für Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. April 2027.
Der Rückruf gilt für Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. April 2027.  © Lebensmittelwarnung.de

Wie die Webseite lebensmittelwarnung.de mitteilte, ist die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. April 2027 betroffen.

Die Chargennummer lautet L6165. Verkauft wurden die Frühstücksflocken in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein

Weiter hieß es, dass die potenziellen Fremdkörper eine Verletzungs- beziehungsweise Erstickungsgefahr darstellen. Verbraucher werden gebeten, das betroffene Produkt keinesfalls zu verzehren.

Vor dem Verzehr wird ausdrücklich abgeraten. (Symbolfoto)
Vor dem Verzehr wird ausdrücklich abgeraten. (Symbolfoto)  © Sina Schuldt/dpa

Stattdessen solle die Packung in das Geschäft zurückgebracht werden, in dem sie gekauft wurde. Kunden erhalten den Angaben zufolge auch ohne Kassenbon bei Rückgabe des Produkts den Kaufpreis erstattet.

Titelfoto: Fotomontage: Sina Schuldt/dpa, lebensmittelwarnung.de

Mehr zum Thema Rückruf: