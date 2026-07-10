Fremdkörper aus Plastik: Firma warnt vor Verzehr von Räucherschmelzkäse

Straufhain - Wegen Fremdkörpern aus rotem Kunststoff rät die Thüringer Firma Sales & Service Aktuell GmbH vom Verzehr ihres Räucherschmelzkäses in Scheiben ab.

Die Lebensmittelwarnung warnt vor dem Verzehr des Käses. © Bildmontage: Sina Schuldt/dpa, Sales & Service Aktuell GmbH

Der Käse wurde in Rewe-Supermärkten in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Hessen vertrieben und dort aus dem Verkauf genommen, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes werde dringend abgeraten.

Betroffen seien die 175-Gramm-Packung der Firma Sales & Service Aktuell GmbH mit dem Haltbarkeitsdatum 17., 22. und 24. August 2026.