Fremdkörper aus Plastik: Firma warnt vor Verzehr von Räucherschmelzkäse

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Wegen Fremdkörpern aus rotem Kunststoff rät die Thüringer Firma Sales & Service Aktuell GmbH vom Verzehr ihres Räucherschmelzkäses in Scheiben ab.

Von Lukas Dubro

Straufhain - Wegen Fremdkörpern aus rotem Kunststoff rät die Thüringer Firma Sales & Service Aktuell GmbH vom Verzehr ihres Räucherschmelzkäses in Scheiben ab.

Die Lebensmittelwarnung warnt vor dem Verzehr des Käses.
Die Lebensmittelwarnung warnt vor dem Verzehr des Käses.  © Bildmontage: Sina Schuldt/dpa, Sales & Service Aktuell GmbH

Der Käse wurde in Rewe-Supermärkten in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Hessen vertrieben und dort aus dem Verkauf genommen, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes werde dringend abgeraten.

Betroffen seien die 175-Gramm-Packung der Firma Sales & Service Aktuell GmbH mit dem Haltbarkeitsdatum 17., 22. und 24. August 2026.

Die Kunststoffteilchen können 0,5 bis 10 Millimeter groß sein. Eine Gesundheitsgefährdung kann beim Verschlucken nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Titelfoto: Bildmontage: Sina Schuldt/dpa, Sales & Service Aktuell GmbH

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