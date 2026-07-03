Achtung, nicht essen! Dieser Schinken kann gefährlich werden

Brunsbek - Wegen des Nachweises von Listerien ruft die Herstellerfirma Grander Katenschinken und Holsteiner Katenschinken gewürfelt zurück.

Grander Katenschinken und Holsteiner Katenschinken gewürfelt werden von der Herstellerfirma zurückgerufen. © Fotomontage: Elisa Schu/dpa, lebensmittelwarnung.de

Betroffen ist Ware der Charge 0826 mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 3. August, 7. August und 14. August, wie die Grander Katenschinken GmbH aus Brunsbek (Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein) mitteilte.

Verkauft wurde der Schinken den Angaben zufolge in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Eine Listerien-Erkrankung ist vor allem für Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem gefährlich.

Anzeichen seien Symptome wie Durchfall oder Fieber, die meist innerhalb von 14 Tagen nach einer Infektion auftreten würden, hieß es auf der Seite lebensmittelwarnung.de über die möglichen Folgen.