Gesundheitsgefahr: Supermarktkette "Go Asia" ruft jetzt dieses Produkt zurück

Berlin - Wegen einer möglichen Gesundheitsgefahr ruft die Supermarktkette "Go Asia" bestimmte Instantnudeln zurück. Was Kunden jetzt beachten sollten.

Kunden wird empfohlen, die "KAILO Instantnudeln Hühnchen Schüssel 120 Gramm" im Supermarkt zurückzugeben. © Go Asia Deutschland GmbH und Orient Master GmbH

Betroffen ist das Produkt "KAILO Instantnudeln Hühnchen Schüssel 120 Gramm" des niederländischen Importeurs Asia Express Food mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20. Januar 2027, wie das Portal Lebensmittelwarnung.de meldete.

Demnach wurden in dem Produkt Glycidylfettsäureester nachgewiesen.

Laut Bundesamt für Risikobewertung (BfR) sind das prozessbedingte Kontaminanten in Lebensmitteln. Sie entstünden etwa beim Raffinieren von Pflanzenölen und -fetten, wenn Begleitstoffe entfernt werden, um einen unerwünschten Geschmack zu beseitigen.

Da die Stoffe ein gesundheitsschädigendes Potenzial aufweisen, sind sie in Lebensmitteln unerwünscht, wie es hieß.