Vorsicht, Erstickungsgefahr! dm ruft Babylöffel zurück

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Die Drogeriekette dm ruft bundesweit bestimmte Babylöffel der Eigenmarke "babylove" zurück. Es bestehe Erstickungsgefahr für Babys und Kleinkinder.

Von Aleksandra Bakmaz

Karlsruhe - Die Drogeriekette dm ruft bundesweit bestimmte Babylöffel der Eigenmarke "babylove" zurück.

Die Drogeriekette dm hat einen bundesweiten Rückruf gestartet.
Die Drogeriekette dm hat einen bundesweiten Rückruf gestartet.  © Uli Deck/dpa

Bei den betroffenen Produkten könnten sich kleine Teile lösen, wodurch für Babys und Kleinkinder Erstickungsgefahr bestehe, teilte das Unternehmen in Karlsruhe mit.

Betroffen seien ausschließlich "babylove Esslernlöffel" mit der Chargennummer 2521 oder 2532 (GTIN 4067796183429). Die Chargennummer befinde sich auf der Verpackung oberhalb des Barcodes.

Da die Kennzeichnung nicht auf den Löffeln selbst aufgedruckt sei, empfiehlt dm vorsorglich, die Löffel unabhängig von der Nummer nicht mehr zu verwenden.

Bestimmte Babylöffel der Eigenmarke "babylove" sind von dem Rückruf betroffen.
Bestimmte Babylöffel der Eigenmarke "babylove" sind von dem Rückruf betroffen.  © dm

Kundinnen und Kunden könnten die Löffel in allen dm-Märkten zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet. Die betroffenen Chargen wurden nach Unternehmensangaben bereits aus dem Verkauf genommen.

Titelfoto: dm

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