Achtung, Salmonellen: Händler ruft Nahrungs-Ergänzungsmittel zurück!
Von Wolfgang Jung
Neustadt an der Weinstraße - Nach dem Nachweis von Salmonellen wird vor dem Verzehr von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln gewarnt.
Bestimmte Bio-Moringa-Kapseln werden vom Händler, der Govinda Natur GmbH mit Sitz in Rheinland-Pfalz, zurückgerufen, wie aus dem Online-Portal lebensmittelwarnung.de hervorgeht.
Betroffen sind demnach Produkte mit einer konkreten Chargen-Nummer, die in mehreren Bundesländern auf dem Markt waren.
Betroffen seien Bio-Moringa-Kapseln zu 45 Gramm mit 90 Kapseln und zu 100 Gramm mit 200 Kapseln, mindestens haltbar bis zum 31. Dezember 2027. Es geht um die Chargen-Nummern 2025201611 und 2025201610.
"Wir bitten Sie, das Produkt mit der oben genannten Chargen-Nummer nicht zu verzehren", teilte das Unternehmen mit. Andere Chargen seien nicht betroffen.
Käuferinnen und Käufer könnten das Produkt im Handel zurückgeben, der Kaufpreis werde erstattet.
Titelfoto: Bild-Montage: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa, Govinda Natur GmbH