Achtung, Salmonellen: Händler ruft Nahrungs-Ergänzungsmittel zurück!

In den Kapseln mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31. Dezember 2027 wurden Salmonellen nachgewiesen. Jetzt wird vor dem Verzehr des Produktes gewarnt.

Von Wolfgang Jung

Neustadt an der Weinstraße - Nach dem Nachweis von Salmonellen wird vor dem Verzehr von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln gewarnt.

Käuferinnen und Käufer können das Produkt im Handel zurückgeben. Die Kosten werden erstattet.
Käuferinnen und Käufer können das Produkt im Handel zurückgeben. Die Kosten werden erstattet.  © Bild-Montage: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa, Govinda Natur GmbH

Bestimmte Bio-Moringa-Kapseln werden vom Händler, der Govinda Natur GmbH mit Sitz in Rheinland-Pfalz, zurückgerufen, wie aus dem Online-Portal lebensmittelwarnung.de hervorgeht.

Betroffen sind demnach Produkte mit einer konkreten Chargen-Nummer, die in mehreren Bundesländern auf dem Markt waren.

Betroffen seien Bio-Moringa-Kapseln zu 45 Gramm mit 90 Kapseln und zu 100 Gramm mit 200 Kapseln, mindestens haltbar bis zum 31. Dezember 2027. Es geht um die Chargen-Nummern 2025201611 und 2025201610.

"Wir bitten Sie, das Produkt mit der oben genannten Chargen-Nummer nicht zu verzehren", teilte das Unternehmen mit. Andere Chargen seien nicht betroffen.

Käuferinnen und Käufer könnten das Produkt im Handel zurückgeben, der Kaufpreis werde erstattet.

Titelfoto: Bild-Montage: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa, Govinda Natur GmbH

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