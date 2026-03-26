Achtung, Salmonellen: Händler ruft Nahrungs-Ergänzungsmittel zurück!

Neustadt an der Weinstraße - Nach dem Nachweis von Salmonellen wird vor dem Verzehr von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln gewarnt.

Käuferinnen und Käufer können das Produkt im Handel zurückgeben. Die Kosten werden erstattet. © Bild-Montage: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa, Govinda Natur GmbH

Bestimmte Bio-Moringa-Kapseln werden vom Händler, der Govinda Natur GmbH mit Sitz in Rheinland-Pfalz, zurückgerufen, wie aus dem Online-Portal lebensmittelwarnung.de hervorgeht.

Betroffen sind demnach Produkte mit einer konkreten Chargen-Nummer, die in mehreren Bundesländern auf dem Markt waren.

Betroffen seien Bio-Moringa-Kapseln zu 45 Gramm mit 90 Kapseln und zu 100 Gramm mit 200 Kapseln, mindestens haltbar bis zum 31. Dezember 2027. Es geht um die Chargen-Nummern 2025201611 und 2025201610.