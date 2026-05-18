Gefahr im Kinderzimmer: Dieses Spielzeug kann schwere Erkrankungen auslösen

Deutschland - Asbest-Schock bei Kinderspielzeug! Ein Rückruf von Stretch- und Squish-Figuren sorgt erneut für Aufsehen.

Diese Produkte könnten Asbest enthalten. © Produktwarnung.eu

Wie produktwarnung.eu informiert, ergaben Untersuchungen, dass der verwendete Sand in den betroffenen Spielzeugen möglicherweise Asbest enthalten kann.

Konkret geht es laut Angaben des Unternehmens AI&E um folgende Produkte:

Stretch Car - EAN: 8711252335667

Squish Fish - EAN: 8711252335667

Stretch Toy - EAN: 8711252322247

Squish & Stretch Dog - EAN: 8711252351575

Squish & Stretch Dog - EAN: 871125235142

Elastikorps Stressball - EAN: 8052532633098

Asbest gilt als hochgefährlicher Stoff: Werden die feinen Fasern eingeatmet, können sie langfristig schwere Erkrankungen der Atemwege und der Lunge verursachen.

Experten warnen deshalb eindringlich vor dem weiteren Gebrauch der Spielwaren.