Gefahr im Kinderzimmer: Dieses Spielzeug kann schwere Erkrankungen auslösen
Deutschland - Asbest-Schock bei Kinderspielzeug! Ein Rückruf von Stretch- und Squish-Figuren sorgt erneut für Aufsehen.
Wie produktwarnung.eu informiert, ergaben Untersuchungen, dass der verwendete Sand in den betroffenen Spielzeugen möglicherweise Asbest enthalten kann.
Konkret geht es laut Angaben des Unternehmens AI&E um folgende Produkte:
- Stretch Car - EAN: 8711252335667
- Squish Fish - EAN: 8711252335667
- Stretch Toy - EAN: 8711252322247
- Squish & Stretch Dog - EAN: 8711252351575
- Squish & Stretch Dog - EAN: 871125235142
- Elastikorps Stressball - EAN: 8052532633098
Asbest gilt als hochgefährlicher Stoff: Werden die feinen Fasern eingeatmet, können sie langfristig schwere Erkrankungen der Atemwege und der Lunge verursachen.
Experten warnen deshalb eindringlich vor dem weiteren Gebrauch der Spielwaren.
Betroffene Produkte können zurückgegeben werden
Nach bisherigen Angaben wurden die betroffenen Stretch- und Squish-Spielzeuge im Zeitraum September 2025 bis März 2026 über diverse Anbieter verkauft.
Betroffene Produkte können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet. Ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich.
Bereits im Februar kam es zu einem ähnlichen Fall: Damals riefen Aldi und Action ebenfalls Baby- und Kinderspielzeug zurück, da der Verdacht bestand, dass es Asbest enthalten könnte.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/ramirezom, produktwarnung.eu