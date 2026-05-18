Vorsicht beim Trinken! Dieses "0,0"-Radler hat 2,5 Prozent Alkohol

Kulmbach/Erlangen - Die Kulmbacher Mönchshof-Brauerei hat versehentlich alkoholhaltiges Radler mit Etiketten versehen, die das Getränk als alkoholfrei ausweisen. Betroffen sind 0,5-Liter-Flachen von Naturradler mit Blutorange-Geschmack.

Das betroffene Radler wurde fälschlicherweise als alkoholfrei etikettiert. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Die Flaschen enthalten auf dem Verschlussdeckel den Hinweis "0,0 Prozent Alkohol" - das Getränk enthalte aber in Wahrheit rund 2,5 Prozent Alkohol, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilte.

Die entsprechende Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.01.2027 und den Nummern B1 03:08, 03:09 und 03:10 sei in den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern verkauft worden.