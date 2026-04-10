Achtung, Verletzungsgefahr! Snackunternehmen ruft Dattel-Kugeln zurück

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Das Hamburger Snackunternehmen Foodloose ruft bestimmte Packungen des Artikels "White Delights - Pistazie" zurück. Diese werden in Drogerieketten verkauft.

Von Lukas Karl Müller

Hamburg - Das Hamburger Snackunternehmen Foodloose ruft bestimmte Packungen des Artikels "White Delights - Pistazie" zurück.

Die "White Delights - Pistazie" werden unter anderem bei Rossmann verkauft.
Die "White Delights - Pistazie" werden unter anderem bei Rossmann verkauft.  © Bildmontage: lebensmittelwarnung.de, Frank Rumpenhorst/dpa

Betroffen von dem Rückruf sind demnach die Packungen mit der Chargennummer J49B0 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Oktober 2026. Die Angaben sollen auf der Verpackung stehen, wie das Unternehmen mitteilte. Bei dem Artikel handelt es sich um Dattel-Kugeln mit Pistazien-Füllung.

Der Rückruf ist auf lebensmittelwarnung.de veröffentlicht worden, dem Portal der Bundesländer und des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.

Laut Veröffentlichung betrifft der Rückruf bislang die folgenden Länder: Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. 

Asbest-Alarm: Diese Spielzeugfiguren sind gefährlich
Rückruf Asbest-Alarm: Diese Spielzeugfiguren sind gefährlich

Foodloose teilte mit, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Packungen einen Fremdkörper enthielten. Dieser könne eine Verletzungsgefahr darstellen.

Kunden sollten vom Verzehr absehen und sicherstellen, dass Kinder keinen Zugang zu dem Produkt hätten. Andere Waren des Unternehmens sind Foodloose zufolge nicht betroffen. Foodloose-Snacks werden laut dem Unternehmen unter anderem über die Drogeriemarktketten dm, Rossmann und Budni verkauft.

Titelfoto: Bildmontage: lebensmittelwarnung.de, Frank Rumpenhorst/dpa

Mehr zum Thema Rückruf: