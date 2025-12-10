Auch Sachsen betroffen: Finger weg von diesem Lidl-Thunfisch-Carpaccio

Berlin - Der italienische Hersteller Sicily Food ruft das "Sansibar Deluxe Thunfisch Carpaccio, 100g" zurück .

Das Produkt wurde bei Lidl-Filialen in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft.

Betroffen sind Packungen mit den Verbrauchsdaten 27.12.2025, 28.12.2025 und 29.12.2025.

Grund sind Bakterien, die in dem Produkt nachgewiesen wurden. "Listeria monocytogenes" kann schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen sowie Symptome, die einem grippalen Infekt ähneln.

Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können ernste Krankheitsverläufe auftreten.