Auch Sachsen betroffen: Finger weg von diesem Lidl-Thunfisch-Carpaccio

Der italienische Hersteller Sicily Food ruft das "Sansibar Deluxe Thunfisch Carpaccio, 100g" von Lidl zurück. Betroffen sind gleich mehrere Bundesländer.

Von Kathrin Löffler

Berlin - Der italienische Hersteller Sicily Food ruft das "Sansibar Deluxe Thunfisch Carpaccio, 100g" zurück.

Kunden können das Produkt auch ohne Bon zurückgeben.
Kunden können das Produkt auch ohne Bon zurückgeben.

Das Produkt wurde bei Lidl-Filialen in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft.

Betroffen sind Packungen mit den Verbrauchsdaten 27.12.2025, 28.12.2025 und 29.12.2025.

Grund sind Bakterien, die in dem Produkt nachgewiesen wurden. "Listeria monocytogenes" kann schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen sowie Symptome, die einem grippalen Infekt ähneln.

Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können ernste Krankheitsverläufe auftreten.

Kunden sollen das betroffene Carpaccio daher nicht verzehren. Sie können es in allen Lidl-Filialen zurückgeben und bekommen auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis erstattet.

