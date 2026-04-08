Für Schwangere und Senioren gefährlich: Firma Werz ruft Rindersalami zurück

Heidelberg - Wurstfreunde müssen aufpassen: Die Firma Werz Wurst-Fleisch-Convenience GmbH aus Heidelberg ruft eine Rindersalami zurück .

Produkte die möglicherweise betroffen sein könnten, sollen unter keinen Umständen gegessen werden. © Firma Werz Wurst-Fleisch-Convenience GmbH

Die Firma Werz Wurst-Fleisch-Convenience GmbH ruft eine Rindersalami zurück. Betroffen ist ihren Angaben nach die "Suxhuk Tradite shqiptare. Normal Saitling nach Rindersalami Art" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.04.2026. In dem Produkt wurden Listerien nachgewiesen.

Diese Bakterien können eine Erkrankung mit Durchfall und Fieber auslösen, die meist innerhalb von 14 Tagen nach der Infektion auftritt.

Besonders Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann auch das ungeborene Kind geschädigt werden.

Verbraucher sollen das Produkt entweder entsorgen oder im Heidelberger Laden umtauschen.