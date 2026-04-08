Für Schwangere und Senioren gefährlich: Firma Werz ruft Rindersalami zurück

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Wurstfreunde müssen aufpassen: Wer bei der Heidelberger Firma Werz "Suxhuk" gekauft hat, sollte sie nicht verzehren.

Von Kathrin Löffler

Heidelberg - Wurstfreunde müssen aufpassen: Die Firma Werz Wurst-Fleisch-Convenience GmbH aus Heidelberg ruft eine Rindersalami zurück.

Produkte die möglicherweise betroffen sein könnten, sollen unter keinen Umständen gegessen werden.
Produkte die möglicherweise betroffen sein könnten, sollen unter keinen Umständen gegessen werden.  © Firma Werz Wurst-Fleisch-Convenience GmbH

Die Firma Werz Wurst-Fleisch-Convenience GmbH ruft eine Rindersalami zurück. Betroffen ist ihren Angaben nach die "Suxhuk Tradite shqiptare. Normal Saitling nach Rindersalami Art" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.04.2026. In dem Produkt wurden Listerien nachgewiesen.

Diese Bakterien können eine Erkrankung mit Durchfall und Fieber auslösen, die meist innerhalb von 14 Tagen nach der Infektion auftritt.

Besonders Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann auch das ungeborene Kind geschädigt werden.

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Verbraucher sollen das Produkt entweder entsorgen oder im Heidelberger Laden umtauschen.

Es wird vor teils schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen gewarnt.
Es wird vor teils schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen gewarnt.  © Sina Schuldt/dpa

Wer Lebensmittel mit Listerien verzehrt hat und Symptome zeigt, sollte einen Arzt aufsuchen - Schwangere auch ohne Beschwerden.

Titelfoto: Bildmontage: Firma Werz Wurst-Fleisch-Convenience GmbH, Sina Schuldt/dpa

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