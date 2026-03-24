Achtung, Brandgefahr! IKEA ruft beliebtes Produkt zurück

Deutschland - Große Rückrufaktion beim Möbelriesen IKEA: Bestimmte Kerzen sollten besser nicht mehr verwendet werden!

IKEA ruft derzeit Kerzen zurück, in denen sich mehrere Dochte entzünden könnten. © Sven Hoppe/dpa

Was zuerst paradox klingt, hat einen ernst zu nehmenden Hintergrund: IKEA ruft aufgrund von Brandgefahr einige Stabkerzen zurück.

Bei dem Produkt handelt es sich um die "SMÖJTRÄD Lüsterkerzen". Wie das schwedische Einrichtungshaus via Instagram mitteilte, seien durch einen Produktionsfehler vereinzelt mehrere Dochte in den Kerzen.

"Das führt zu einer unerwartet großen Flamme und kann Brände entfachen sowie Brandverletzungen verursachen", schrieb IKEA unter den Post.

Die Produkte können zurückgebracht werden, der Verkaufspreis wird erstattet. Ein Kassenzettel ist in diesem Falle nicht notwendig.