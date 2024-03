Großer Rückruf bei Pixi-Büchern: Diese Bände sind betroffen

Die Chemikalie wird nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung zur Herstellung des Kunststoffs Polycarbonat und von Epoxidharzen verwendet. Der Stoff habe eine geringe akute Giftigkeit. Allerdings werde er im Tierversuch bei langfristiger Aufnahme mit einer Reihe von gesundheitsschädlichen Effekten in Zusammenhang gebracht.

Kunden sollten die ISBN der Bücher mit den Angaben auf der Internetseite des Verlags abgleichen, bevor sie den Kauf über ein Online-Formular reklamieren. Der Verlag lasse regelmäßig seine Materialien testen, um eine Gefährdung insbesondere von Kindern auszuschließen, hieß es.

Carlsen bewirbt seine "Unkaputtbar"-Bücher so: "Diese neuen Pixis gehen nicht kaputt! Sie sind ultraleicht und passen problemlos in jede Tasche. Sie können in der Badewanne schwimmen, ohne aufzuweichen, und unendlich oft geknickt, zerdrückt, zerbissen werden, denn sie sind wasserfest, schadstoffgeprüft und reißfest."