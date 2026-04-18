"Krimineller Eingriff": Babynahrung wegen Manipulation zurückgerufen

Wien - Der Babynahrungshersteller Hipp hat in Österreich sein gesamtes Sortiment aus den Spar-Supermärkten zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Gläser mit Karotte und Kartoffel manipuliert worden seien, teilte das Unternehmen mit.

Hipp hat sein gesamtes Babykostgläschen-Sortiment bei Spar Österreich zurückgerufen. © Tobias Steinmaurer/APA/dpa

"Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein", warnte es.

"Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich um einen externen kriminellen Eingriff", sagte ein Sprecher von Hipp der Deutschen Presse-Agentur.

Die Produktions-, Qualitäts- und Kontrollprozesse des Unternehmens seien nicht berührt. Er könne wegen der laufenden Ermittlungen keine weiteren Details nennen, so der Sprecher.

Die Supermarktkette habe inzwischen alle Gläschen aus den Regalen genommen, sagte der Polizeisprecher im Burgenland südöstlich von Wien, Helmut Marban.

Dabei sei kein verdächtiges Produkt gefunden worden.

Möglich sei aber, dass vor der Räumung möglicherweise manipulierte Gläser gekauft worden seien.