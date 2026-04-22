Rückruf wegen Salmonellen: Diese Pistaziencreme solltest Du nicht essen

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Pistaziencreme ist ein Trendaufstrich. Aktuell sollte man vor dem Verzehr aber das Etikett studieren.

Von Cordula Dieckmann

Langenbach - Die Pistaziencreme "Gourmet Celebi" wird wegen einer möglichen Verunreinigung mit Salmonellen zurückgerufen.

Die Pistaziencreme "Gourmet Celebi" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Dezember 2026 sollte zurückgegeben werden.
Die Pistaziencreme "Gourmet Celebi" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Dezember 2026 sollte zurückgegeben werden.  © Bildmontage: pavelvozmischev/123RF, Firma Akar GmbH

Betroffen seien 200-Gramm-Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Dezember 2026, teilte das Portal Lebensmittelwarnung.de mit. Das Produkt der Firma Akar nordöstlich von München wurde demnach bundesweit verkauft. 

Kunden könnten bereits gekaufte Ware auch ohne Kassenbon im Laden zurückgeben und erhielten den Kaufpreis erstattet, teilte das Unternehmen mit, das seinen Sitz in Langenbach bei Freising hat. Beliefert werden Supermarktketten wie Edeka, Rewe, Lidl oder Norma.

Salmonellen-Bakterien können nach Angaben des Bundesinstitutes für Öffentliche Gesundheit eine typische Lebensmittelinfektion verursachen, oft mit Durchfall, Fieber, Kopf- und Bauchschmerzen, gelegentlich auch mit Erbrechen.

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Als besonders gefährdet gelten Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere und abwehrgeschwächte Menschen. Bei ihnen könnten Durchfall und Erbrechen den Körper stark austrocknen, was das Risiko für weitere Komplikationen erhöhe.

Bei Symptomen wird geraten, zum Arzt zu gehen. Eine vorbeugende Behandlung ohne Krankheitsanzeichen sei dagegen nicht sinnvoll.

Titelfoto: Bildmontage: pavelvozmischev/123RF, Firma Akar GmbH

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