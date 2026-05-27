Salmonellen-Gefahr: Dieses Produkt von Aldi Nord sollte nicht verzehrt werden!
Deutschland - Rückruf-Aktion bei Aldi Nord: In einem Gewürzgläschen wurden Bakterien gefunden. Der Discounter warnt vor dem Verzehr!
Die TSI Consumer Goods GmbH ruft ein Produkt bei Aldi Nord zurück. Es handelt sich um den "LE GUSTO - Basilikum, gerebelt (15g)" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.2028 und der Losnummer B15 (EAN-Code: 4061458184977).
Bei einer Untersuchung sollen Salmonellen gefunden worden sein, wie Produktwarnung.eu meldet.
Die Aldi-Nord-Filialen nehmen die Produkte zurück - auch ohne Vorlage eines Kassenbons. Der Kaufpreis wird vollständig zurückerstattet.
Von einem Verzehr des Basilikums wird dringend abgeraten. Falls Betroffene das Gewürz bereits konsumiert haben, sollen sie auf Symptome wie Unwohlsein, Erbrechen, Durchfall und Fieber achten.
Vor allem Kleinkinder, Immungeschwächte und ältere Menschen können verstärkt Symptome zeigen. Einen Hausarzt sollten die Betroffenen im Falle eines Ausbruchs umgehend aufsuchen.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa/produktwarnung.eu