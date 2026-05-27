Salmonellen-Gefahr: Dieses Produkt von Aldi Nord sollte nicht verzehrt werden!

Deutschland - Rückruf -Aktion bei Aldi Nord: In einem Gewürzgläschen wurden Bakterien gefunden. Der Discounter warnt vor dem Verzehr!

Aldi Nord ruft derzeit gerebelten Basilikum der TSI Consumer Goods GmbH aufgrund von Salmonellengefahr zurück. © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa/produktwarnung.eu

Die TSI Consumer Goods GmbH ruft ein Produkt bei Aldi Nord zurück. Es handelt sich um den "LE GUSTO - Basilikum, gerebelt (15g)" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.2028 und der Losnummer B15 (EAN-Code: 4061458184977).

Bei einer Untersuchung sollen Salmonellen gefunden worden sein, wie Produktwarnung.eu meldet.

Die Aldi-Nord-Filialen nehmen die Produkte zurück - auch ohne Vorlage eines Kassenbons. Der Kaufpreis wird vollständig zurückerstattet.

Von einem Verzehr des Basilikums wird dringend abgeraten. Falls Betroffene das Gewürz bereits konsumiert haben, sollen sie auf Symptome wie Unwohlsein, Erbrechen, Durchfall und Fieber achten.