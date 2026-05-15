Achtung Hundebesitzer! Diese Leckerlis könnten Metallteile enthalten

Deutschland - Eigentlich sind Hundeleckerlis dafür da, den Fellnasen eine Freude zu machen - doch Achtung! Diese Snacks solltet Ihr auf keinen Fall verfüttern!

Die betroffenen Leckerlis könnten Metallteile enthalten und sollten daher nicht verfüttert werden. (Symbolbild) © 123RF/valeriyph

Das EU-Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) warnt vor betroffenem Hundefutter. Konkret handelt es sich um die Leckerlis der Marke VEGDOG Jerkeys in der Geschmacksrichtung "Karotte und Buchenrauch".

Grund dafür sind mögliche Metallteile im Futter!

Tierhalter sollten die Snacks deshalb keinesfalls an ihre Hunde verfüttern, da laut der Warnung ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko besteht.

Betroffen sind die Chargen 454 (Mindesthaltbarkeitsdatum: 11. Dezember 2026) und 487 (Mindesthaltbarkeitsdatum: 14. Januar 2027). Die entsprechenden Nummern befinden sich auf der Rückseite der Verpackung.

Die zuständigen Stellen in Deutschland leiteten den Rückruf ein und nahmen das Produkt vom Markt. In Finnland, Slowenien, Dänemark und Schweden wurde ebenfalls vor den Leckerlis gewarnt.