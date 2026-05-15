Achtung Hundebesitzer! Diese Leckerlis könnten Metallteile enthalten
Deutschland - Eigentlich sind Hundeleckerlis dafür da, den Fellnasen eine Freude zu machen - doch Achtung! Diese Snacks solltet Ihr auf keinen Fall verfüttern!
Das EU-Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) warnt vor betroffenem Hundefutter. Konkret handelt es sich um die Leckerlis der Marke VEGDOG Jerkeys in der Geschmacksrichtung "Karotte und Buchenrauch".
Grund dafür sind mögliche Metallteile im Futter!
Tierhalter sollten die Snacks deshalb keinesfalls an ihre Hunde verfüttern, da laut der Warnung ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko besteht.
Betroffen sind die Chargen 454 (Mindesthaltbarkeitsdatum: 11. Dezember 2026) und 487 (Mindesthaltbarkeitsdatum: 14. Januar 2027). Die entsprechenden Nummern befinden sich auf der Rückseite der Verpackung.
Die zuständigen Stellen in Deutschland leiteten den Rückruf ein und nahmen das Produkt vom Markt. In Finnland, Slowenien, Dänemark und Schweden wurde ebenfalls vor den Leckerlis gewarnt.
Betroffene Packungen können von Kunden zurückgegeben oder umgetauscht werden
Auch die Seite Produktwarnung.eu informierte über den Rückruf. Ob bereits Hunde zu Schaden gekommen sind, ist nicht bekannt.
Auf dem eigenen Instagram-Account reagierte Vegdog zudem auf die Nachfrage einer Nutzerin, wo Informationen zum Rückruf der Leckerlis zu finden seien. "Wir haben die betroffenen Kund:innen sowie unsere Handelspartner bereits einzeln informiert und die betroffenen Chargen direkt zurückgerufen. [...] All diejenigen, die Produkte aus dieser Charge erhalten haben wurden kontaktiert."
Wer die möglicherweise betroffenen Packungen gekauft hat, kann sie beim jeweiligen Händler zurückgeben oder gegen neue Ware umtauschen.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/valeriyph, produktwarnung.eu / VEGDOG