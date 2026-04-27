Wegen Mineralölrückständen: Finger weg von diesem Sushi-Reis!

Berlin - Wegen der Überschreitung von Grenzwerten für Mineralölbestandteile ruft die Supermarktkette Go Asia Sushireis zurück.

Dieser Reis wird aufgrund von Mineralölbestandteilen zurückgerufen. © © Go Asia Deutschland GmbH und Orient Master GmbH

Betroffen sei die 1-Kilo-Packung des Produktes "Shinode Original Premium Sushi Rice" der Marke Sun Clad mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. April 2027, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

Verkauft wurde der Reis nach derzeitigem Stand in allen Bundesländern bis auf Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

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